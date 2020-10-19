أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الإثنين عن تسجيل 4119 إصابة جديدة و108 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني أن إجمالى عدد الإصابات بكورونا فى البلاد ارتفع إلى 851 ألفا و227 حالة فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 86 ألفا و167 حالة وفاة. الإلكتروني أن إجمالى عدد الإصابات بكورونا فى البلاد ارتفع إلى 851 ألفا و227 حالة فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 86 ألفا و167 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تسجل 4119 إصابة و108 حالات وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.