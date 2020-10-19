ألمانيا تسجل 4325 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 4325 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. ساعة الماضية. ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 366 ألفا Advertisements و299 حالة. و299 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات نشرها المعهد القول انه سجل 12 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية. ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9 آلاف و789 حالة.

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