إسرائيل تسجل 1020 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 1020 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تم الإبلاغ

عن 619 حالة خطيرة.



ذكرت الوزارة في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها

الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات بلغت 2209 حالة بعد تسجيل 19 حالة خلال الساعات السابقة .

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ويأتي ذلك في حين أن هناك 212 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي.