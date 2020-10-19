الكاظمي يبدأ جولة أوروبية تشمل باريس وبرلين ولندن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 7 دقائق

توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، الأحد، الى باريس ضمن جولته الأوروبية التي تستمر لأربعة أيام وسيزور خلالها برلين ولندن .

وتركز الجولة على ملفات مهمة من بينها رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية، والعلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي، ومكافحة وباء كورونا، والحربُ ضد داعش.

وكذلك ستتطرق الجولة للمواضيع الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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الكاظمي عقد أمس الأحد اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، أشار فيه إلى أنه لا مكان لعودة الإرهاب “تحت أي صورة أو مسمى”.

وقال خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته “وكالة الأنباء العراقية”، إن “مجيئه إلى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين مؤخراً، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم”، بحسب تعبيره.

وبيّن أن “الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى”.

وعقب المجزرة التي روعت العراق وذهب ضحيتها 8 تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر، قال الناطق باسم الكاظمي “لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري لمسك متسببي جريمة بلد”.