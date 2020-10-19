صحيفة إماراتية تتحدث عن انتصار آخر لاتجاه السلام

الإثنين 19 أكتوبر 2020

كتبت صحيفة إماراتية ، انتصار آخر لاتجاه السلام، تحقق على الأرض، بتوقيع مملكة البحرين مع إسرائيل، اتفاق إرساء العلاقات الثنائية، لتحذو حذو الإمارات العربية المتحدة في طريق دفع المنطقة إلى الاستقرار والتنمية والأمل بمستقبل مشرق.



وأكدت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين ، أنها خطوة تاريخية مهمة لتحقيق الأمن والازدهار وتعزيز قيم التسامح والتعايش والهدف دائماً ترسيخ أسس السلام، ودفعها إلى آفاق أكثر إيجابية، مع التمسك بحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

ولفتت إلى أن المرحلة الجديدة التي عكفت مجموعات العمل المشتركة بين البحرين وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة على تحديد مجالاتها في التعاون المشترك، شملت توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم الحيوية والمهمة في مختلف المجالات.

Advertisements

وقالت إن مملكة البحرين، بلد التسامح والتعايش والانفتاح على الأديان والثقافات، تنظر إلى عملية السلام وفق مبدأ «التعاون البناء والمثمر هو السبيل الفاعل لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط والعالم بأسره، وتحقيق الآمال والطموحات».

وأضافت نجاح إضافي إلى الأمام يوسع دائرة السلام في مواجهة «معسكر التحريض» المعروف في تدخلاته الإقليمية، ويجنح أكثر باتجاه تحويل رؤية السلام إلى واقع ملموس يغير المنطقة بأكملها، ويعيد صياغة مستقبلها بمنح الشباب فرص البناء والتقدم.

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها بقولها : " التغيير يحتاج إلى إصرار، وشعوب المنطقة بحاجة للانتهاء من الحروب والصراعات والنزاعات. شجاعة مملكة البحرين والإمارات ستغير بالتأكيد خطوة بعد أخرى كل المعادلات لصالح شرق أوسط ينبذ العداوات وينبض بالسلام