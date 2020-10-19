تدهور حالة صائب عريقات بسبب كورونا

الإثنين 19 أكتوبر 2020

تدهورت صحة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات جراء إصابته بفيروس كورونا.



وبحسب مراسلة قناة "الحرة" في القدس، الاثنين، فقد تم تنويم عريقات اصطناعيا، فيما صنفت مستشفى هداسا في القدس التي نُقل إليها عريقات، الأحد، وضعه بالحرج.

وأعلنت مستشفى هداسا أنها على اتصال وتنسيق صحي ودولي لبحث طبيعة العلاج لحالة عريقات (65 عاما).

وثمة قلق متزايد إزاء قدرة عريقات على تحمل المرض لأنه خضع لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة عام 2017.

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وكانت وكالة رويترز نقلت عن متحدثة باسم مستشفى هداسا، الأحد، أن حالة عريقات خطيرة لكنها مستقرة. وأوضحت أنه كان في حاجة إلى أُوكسجين عالي التدفق، وأنه يعالج في جناح العناية الفائقة لمرضى فيروس كورونا.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية ذكرت أن عريقات نُقل في سيارة إسعاف من منزله في الضفة الغربية، الأحد، إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج من كوفيد-19 بعد تدهور حالته.

وأضافت دائرة شؤون المفاوضات بالمنظمة، في بيان: "بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي يتم نقله (عريقات) الآن إلى أحد المستشفيات في أراضي 1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة".

وقال شهود إن عريقات نُقل إلى سيارة إسعاف إسرائيلية أمام منزله في أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وكان عريقات كشف عن إصابته بفيروس كورونا في الثامن من أكتوبر.