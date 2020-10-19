مليشيا الحوثي تستهدف الفازة والجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة 

الإثنين 19 أكتوبر 2020

استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة.



وأفادت مصادر محلية أن القرى السكنية ومزارع المواطنين في الفازة والجبلية تعرضتا لقصف بقذائف الهاون عيار 120 من مليشيات الحوثي.

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وأضافت أن القصف تزامن مع فتح الحوثيين نيران أسلحتهم الرشاشة عيار 14.5 و 12.7 بصورة عشوائية مما أحدث خوفًا وهلعًا في أوساط السكان.

وسقط أكثر من 31 مدنيًا بينهم 10 نساء وأطفال في 25 يومًا الماضية جراء عمليات قصف واستهداف حوثية طالت مختلف مناطق الحديدة.