- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمريكي يهاجم شرطي بلوح مشتعل ويحرق سيارته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عرضت شرطة مدينة سياتل الأمريكية، فيديو صادم لرجل يهاجم أحد أفراد الشرطة داخل سيارته بلوح خشبي مشتعل بالنيران .
وكان الضابط يطلب من الشخص المشتبه به أن يتوقف، ولكن الأخير لم يعره أي اهتمام ، بحسب العربية نت .
وصرخ الضابط مرة أخرى في المشتبه به : ” شرطة سياتل.. توقف” فانزعج الرجل واستدار وركض نحو السيارة المتوقفة، وألقى من نافذتها باللوح المشتعل، في محاولة لإحراق الضابط داخلها، ثم لاذ بالفرار.
وأسرع الضابط محاولا إيقاف الفار من أمامه في الزقاق، وأطلق رصاصات من مسدسه عليه، فيما كانت النار تمتد إليه داخل السيارة.
وتمكن أفراد الشرطة من القبض على الرجل بعد صعقه بالكهرباء .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمريكي يهاجم شرطي بلوح مشتعل ويحرق سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.