شكرا لقرائتكم خبر عن لويس آرس يفوز برئاسة بوليفيا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت على موقع تويتر :"أهنئ الفائزين وأحثهم أن يحكموا مع الإبقاء على بوليفيا والديمقراطية في القلب".
وأعلن آرس نفسه الفوز في الانتخابات بعدما أظهر استطلاع لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم أنه حقق نصرا ساحقا ومن الجولة الأولى.
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