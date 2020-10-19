التعليم تحدد مطلع الشهر المقبل موعداً لبدء العام الدراسي الجديد للدراسات العليا

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التعليم يتابع الامتحان التنافسي ويؤكد أن موعد العام الدراسي الجديد للدراسات العليا يبدأ في 2020/11/1".

وكانت وزارة التعليم حددت في وقت سابق، موعد الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020، حسب التخصصات والتوقيتات أدناه:



الطبية/ الهندسية في يوم الأحد 2020/10/18.

العلوم الصرفة/ العلوم الزراعية والبيطرية في يوم الاثنين 2020/10/19.

العلوم الإنسانية والاجتماعية/ العلوم الإدارية والاقتصادية في يوم الثلاثاء 2020/10/20.