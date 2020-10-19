الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة من الابتزاز الإلكتروني في النجف

أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية في محافظة النجف الأشرف، الاثنين، عن إنقاذ فتاة من الابتزاز الإلكتروني وإجبار المبتز على حذف المحتوى الذي كان يبتز به الفتاة ويساومها.

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن ٤٩٧ من فتاة تسكن النجف الأشرف طالبتها بالتدخل من أجل إنقاذها من تهديد ومساومة مبتز بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".



وأضافت أن "الشرطة المجتمعية تحركت بشكل سريع لتعقب المبتز والتحري عنه، ومن ثم التوصل إليه ومعرفته، ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، حيث اعترف بجريمته، وأجبر على حذف محتوى الابتزاز، وأخذ تعهد خطي منه بعدم تكرار فعلته وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية"، مؤكدة أن "هذه الخطوة بناء على رغبة الفتاة بحل قضيتها وديا دون اللجوء للقضاء لضرورات اجتماعية وشخصية".

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