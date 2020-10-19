الإطاحة بمسؤول عمليات الخطف والاغتيالات عام ٢٠١٧ في ديالى

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري واستنادا" لأعترافات الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى في وزارة الداخلية القبض على عسكري مايسمى قاطع العظيم بداعش المكنى (ابو طه البكري) والمسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك - ديالى عام ٢٠١٧".



واضافت أن "المعتقل مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بمسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات ارهابية من خطف واغتيالات قبل عمليات التحرير"، مؤكدا انه "تم إيداعه التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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