الرافدين يصدر توجيهاً بشأن المتلكئين بتسديد أقساط القروض

وجه مصرف الرافدين، الاثنين، فروعه في بغداد والمحافظات بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف".



وأضاف أن "المصرف اتخذ الإجراءات القانونية والادارية بحق كل من تخلف عن سداد ما بذمته من القروض بمختلف أنواعها".



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