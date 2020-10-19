المغرب يسجل 2721 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

الإثنين 19 أكتوبر 2020

كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الأحد، تسجيل 2721 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 173.632 حالة في المغرب.



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ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.866.549 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2928 حالة، بينما تم التأكد من 2591 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 143.972.