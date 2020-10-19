سوريا تسجل 44 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الإثنين 19 أكتوبر 2020

ذكرت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية في بيان لها أمس الأحد أنه تم تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 5077.



وأشارت الوزارة في بيانها، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، إلى شفاء 34 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1528.

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وقالت أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة من الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 248.

من جهة أخرى، قال مخبر الترصد الوبائي في مناطق سيطرة المعارضة في محافظتي حلب وإدلب شمال سوريا في بيان حصلت الـ(د.ب.أ) على نسخة منه إنه تم تسجيل 188حالة إصابة جديدة بالفيروس في المحافظتين، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2649 حالة، مشيرا إلى تسجيل 93 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1253 حالة.