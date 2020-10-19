شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة والان مع التفاصيل

الإثنين 19 أكتوبر 2020 سجلت مصر أمس الأحد 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة، وذلك مقابل 138 إصابة وعشر وفيات في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 105424 حالة من ضمنهم 98247 حالة تم شفاؤها، و 6120 حالة وفاة".

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