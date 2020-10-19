تسجيل 27391 إصابة بكورونا في أستراليا و904 وفيات

الإثنين 19 أكتوبر 2020

سجلت أستراليا 27391 إصابة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) منذ بداية تفشي الفيروس وحتى الساعة 07:30 صباحا (اليوم الاثنين) بالتوقيت المحلي، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة أنباء بلومبرغ.



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ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس في أستراليا إلى 904 وفيات، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 25108 شخصا.

وقد مر حوالي 38 أسبوعا منذ ظهور حالة الإصابة الأولى بكورونا في أستراليا.