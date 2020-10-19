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شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 19 أكتوبر 2020
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25 الفا و 275 حالة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الـ 76 إصابة الجديدة، جاءت 50 إصابة محلية و26 إصابة وافدة من الخارج، وفقا للمراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وخرج 56 متعافيا إضافيا من المستشفيات بعد التعافي الكامل من الإصابة بكوفيد-19، ليصل مجموع المتعافين في البلاد إلى 23 ألفا و 368 حالة، فيما لم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات الإجمالي عند 444.
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