شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. بصمات الشر الأردوغانية على خريطة العالم والان مع التفاصيل

الإثنين 19 أكتوبر 2020 مرتزقة هنا.. وسلاح هناك.. وبصمات شر تطال العالم أجمع، تلك هي حقيقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي طالما تغنى باتباع سياسة "صفر مشكلات" التي سرعان ما انهارت نتيجة بحثه الدائم عن إثارة التوترات.

Advertisements عدائية عانى منها الشعب التركي الذي يدفع فاتورة سياسات نظامه القمعي، الذي بات محاطا بعداء الجميع، التقرير التالي وفقا للعين ، يرصد بصمات شر أردوغان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. بصمات الشر الأردوغانية على خريطة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.