شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تترقب المناظرة الاخيرة بين ترامب وبايدن والان نبدء بالتفاصيل

ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه في نيفادا يوم الأحد الإدلاء بأصواتهم مبكرا في الولاية التي خسرها بفارق ضئيل عام 2016 بينما حث منافسه الديمقراطي جو بايدن سكان نورث كارولاينا على "الذهاب للتصويت اليوم" وذلك مع اقتراب المناظرة الرئاسية الأخيرة المقررة يوم الخميس.

وذكر مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا أن نحو 27.9 مليون أمريكي أدلوا بالفعل بأصواتهم إما من خلال البريد أو بطريقة مباشرة قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ويرجع السبب في هذا الإقبال على التصويت المبكر إلى مخاوف بشأن التجمعات الكبيرة في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات مع انتشار وباء كورونا الذي أصاب 8.1 مليون أمريكي وأودى بحياة أكثر من 218 ألفا.

وقال ترامب في تجمع انتخابي بكارسون سيتي في نيفادا حيث بدأ التصويت المبكر يوم السبت "التصويت المبكر جار حاليا، لذا اخرجوا وأدلوا بأصواتكم".

ودعا بايدن الناخبين في نورث كارولاينا إلى الإدلاء بأصواتهم في أقرب وقت. ويحتدم التنافس بين ترامب وبايدن في نورث كارولاينا "المتأرجحة" التي فاز بها ترامب بفارق 3.66 نقطة مئوية في انتخابات 2016.

وهاجم بايدن ترامب لقوله خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الولايات المتحدة "تجاوزت مرحلة الخطر" فيما يتعلق بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن معدل الحالات الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى خلال أشهر. وتابع "الأمور تزداد سوءا ولا يزال هو يكذب علينا فيما يتعلق بوضع (الوباء)".

ورغم إصابة ترامب بفيروس كورونا وتعافيه منه مؤخرا إلا أنه سخر من بايدن في نيفادا لنهجه الحذر من الوباء.

وقال ترامب بلهجة ساخرة "نستمع إلى العلماء!...إن أصغينا إليهم بشكل كامل لكنا الآن في بلد يواجه ركودا هائلا".

وردت حملة بايدن سريعا وقال المتحدث باسمها اندرو بيتس "حالات الإصابة بفيروس كورونا في ازدياد وتسريح العمال يزداد".

وكانت كامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين لمنصب نائب الرئيس قد ألغت فعاليات تحضرها بنفسها خلال عطلة نهاية الأسبوع كإجراء احترازي بعد أن أثبتت الفحوص إصابة مساعدة لها بفيروس كورونا.

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لكن حملة المعسكر الديمقراطي قالت يوم الأحد إن الفحوص أثبتت عدم إصابتها بكورونا.

وستعود هاريس للسباق الانتخابي في وقت لاحق الاثنين بزيارة لفلوريدا بمنافسة بدء التصويت المباشر هناك.

ولم يضع ترامب كمامة أثناء حضوره قداسا في إحدى كنائس لاس فيجاس يوم الأحد.

ويشارك الرئيس في فعاليات انتخابية يوميا حتى موعد المناظرة المقررة في فلوريدا، حيث يتوجه إلى أريزونا ونورث كارولاينا حسبما قال المتحدث باسم حملته تيم ميرتو.

ويتقدم الديمقراطيون بشكل ملحوظ في الانتخابات المبكرة عن طريق البريد.

وتراجع ترامب في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد وأظهرت بيانات حملته أنه تراجع كذلك في جمع التبرعات مع احتدام السباق الانتخابي.

وذكرت جين أومالي ديلون من حملة بايدن في مذكرة للمتبرعين في مطلع الأسبوع أن البيانات الإجمالية مضللة.

وكتبت تقول "لا ينبغي لنا الشعور بالاستكانة والتهاون لأن الحقيقة المجردة هي أن دونالد ترامب مازال بإمكانه الفوز في هذه الانتخابات وكل ما لدينا من مؤشرات يظهر أن النتيجة لن تحسم إلا في آخر لحظة".

وتُحسم الانتخابات الرئاسية بأصوات المجمع الانتخابي المخصصة لكل ولاية ومقاطعة أمريكية بناء على عدد سكانها وذلك بصرف النظر عن حصيلة أصوات الناخبين على مستوى البلاد.