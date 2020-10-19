ضبط موقع لتهريب النفط في البصرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن ضبط موقع لتهريب النفط في محافظة البصرة.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تأشر قيام مجموعة من عناصر الجريمة المنظة تقوم بعمليات تهريب النفط الخام من خلال ثقب انبوب الخط (١٤ عقدة) الناقل للنفط الخام من حقول محافظة البصرة الى مصفى الشعيبة".



وأضافت أنه "تم تنفيذ واجب مشترك بين جهاز المخابرات وقيادة عمليات البصره باشراف قيادة العمليات المشتركة وضبط موقع التهريب في منطقة الشعيبة التابعة الى قضاء الزبير حيث اتضح ان الانبوب الناقل مثقوب بطريقة خاصة ويحتوي على مسيطر مربوط به خرطوم بلاستك قياس (انج ونص) تم اخفاءه في الارض ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية".



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