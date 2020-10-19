قوة مشتركة تبدأ عملية عسكرية في جنوب الموصل بـ'نيران تمهيدية'

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي والقطعات الملحقة بها شرعت اليوم الاثنين بعملية اسناد واسعة لقطعات الجيش العراقي لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص في نهر دجلة جنوب الموصل بإسناد طيران الجيش".وأضافت أن "العملية تهدف لتطهير وتأمين كنعوص من عناصر داعش الذي يتخذ من الجزيرة ملاذا دائما لخلاياه الاجرامية وذلك لصعوبة الوصول إليها بسبب وعورتها وكثافة اشجارها، ومازالت العملية مستمرة".

وتابعت الهيئة أن "مدفعية الحشد الشعبي والجيش العراقي دكت بنيران تمهيدية اوكار داعش الارهابي في جزيرة گنعوص، تمهيدا لاقتحامها".