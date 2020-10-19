الوقف السني يفتتح مسجداً في ديالى مغلق منذ 15 عاماً

أعلن ديوان الوقف السني، الاثنين، عن افتتاح مسجد في محافظة ديالى، كان مغلقاً منذ أكثر من 15 عاماً، فيما وجه بإجراء كشف لغرض صيانة المسجد.
وأضاف أن "أذان الله اكبر قد صدح في المنطقة وأدى كمبش والوفد المرافق له صلاة الظهر مبتهلا وداعيا الى الله العلي القدير ان يعم الأمن والأمان في ربوع عراقنا العزيز وديالى بشكل خاص".
وتابع أن كمبش "في هذه الزيارة إمام وخطيب الجامع والكادر الديني، واستمع الى شرح مفصل عن أهمية هذا المسجد ومكانته لدى أهالي المنطقة وما يحتاجه من عمليات صيانة وإعمار ليوعز على أثرها رئيس الديوان على الفور بتلبية احتياجات الجامع وتوجيه الدائرة الهندسية لإجراء الكشف لغرض الصيانة وتنفيذها على وجه السرعة".
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