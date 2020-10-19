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الوقف السني يفتتح مسجداً في ديالى مغلق منذ 15 عاماً

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أعلن ديوان الوقف السني، الاثنين، عن افتتاح مسجد في محافظة ديالى، كان مغلقاً منذ أكثر من 15 عاماً، فيما وجه بإجراء كشف لغرض صيانة المسجد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الديوان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، افتتح جامع البتول بمنطقة خان بني سعد في محافظة ديالى بعد اكثر من 15 عاما على الاغلاق بسبب الظروف الامنية".

وأضاف أن "أذان الله اكبر قد صدح في المنطقة وأدى كمبش والوفد المرافق له صلاة الظهر مبتهلا وداعيا الى الله العلي القدير ان يعم الأمن والأمان في ربوع عراقنا العزيز وديالى بشكل خاص".

وتابع أن كمبش "في هذه الزيارة إمام وخطيب الجامع والكادر الديني، واستمع الى شرح مفصل عن أهمية هذا المسجد ومكانته لدى أهالي المنطقة وما يحتاجه من عمليات صيانة وإعمار ليوعز على أثرها رئيس الديوان على الفور بتلبية احتياجات الجامع وتوجيه الدائرة الهندسية لإجراء الكشف لغرض الصيانة وتنفيذها على وجه السرعة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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