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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد للطيران تدعم أبطال مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وقّعت الاتحاد للطيران مذكرة تفاهم مع مكتب فخر الوطن لتقدير ودعم العاملين ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة «كوفيد 19».وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم الاتحاد للطيران تجاه أولئك الأبطال الذين آثروا التضحية في سبيل حماية مجتمع الإمارات العربية ودرء المخاطر عنه.
وكشفت الاتحاد للطيران عن برنامج استحقاقات ومزايا حصري لأبطال الخطوط الأمامية يشمل خصماً قدره 15% على تذاكر السفر وأسعاراً تفضيلية على باقات الاتحاد للعطلات، وسيتم استقبالهم في منطقة مخصصة لهم لإتمام إجراءات سفرهم في مطار أبوظبي الدولي، ومنحهم 15 كيلوغراماً إضافياً مجاناً لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة وسهولة.
وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «ندين بالكثير لأولئك الشجعان الذين يبذلون جهوداً استثنائية وبكثير من الإيثار والغيرية في ظل هذه الظروف لحماية أهلنا ومجتمعنا ».
ومن جانبها عبّرت البروفيسور مها بركات المدير العام لمكتب فخر الوطن عن تقديرها للاستجابة السريعة التي أبدتها الاتحاد للطيران دعماً منها للأبطال في الخطوط الأمامية ممن يبذلون كل غالٍ في سبيل حماية المجتمع وسلامته .
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