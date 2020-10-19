برئاسة الإمارات.. وكلاء تربية «التعاون» يبحثون مواجهة «كوفيد 19»

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 عقد وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الـ4 بمشاركة مكتب التربية العربي لدول الخليج.

Advertisements ترأس الاجتماع -الذي عُقد أمس افتراضياً- الدكتور حمد اليحيائي، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم لوزارة التربية التعليم. وناقش الاجتماع قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ40، وجهود وزارات التربية والتعليم بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والموضوعات ذات الأهمية من أبرزها التعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «التعليم الجيد»، وآثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وخطة عمل اللجنة للفترة القادمة، وأمن معلومات الطلبة، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي.

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