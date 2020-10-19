كوريا الجنوبية تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25 الفا و 275 حالة.

Advertisements

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الـ 76 إصابة الجديدة، جاءت 50 إصابة محلية و26 إصابة وافدة من الخارج، وفقا للمراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وخرج 56 متعافيا إضافيا من المستشفيات بعد التعافي الكامل من الإصابة بكوفيد-19، ليصل مجموع المتعافين في البلاد إلى 23 ألفا و 368 حالة، فيما لم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات الإجمالي عند 444.