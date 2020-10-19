الإعلان عن إقامة حاجز حديدي لكبح الهجرة غير الشرعية عند حدود اليونان وتركيا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

من المقرر أن يقام حاجز حديدي لكبح الهجرة غير الشرعية بين اليوناني وتركيا.



حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، أن حاجزا حديديا لكبح الهجرة غير الشرعية سيقام في أبريل/نيسان المقبل، عند الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا، وذلك خلال زيارة أجراها كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المنطقة.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن ميتسوتاكيس "تعهّد زيارة المنطقة مجددا في أبريل/نيسان، ومن المتوقّع أن ينجز المشروع".

ومن شأن تلك الخطوة أن تمزق الورقة التي اعتاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اللعب بها لابتزاز أوروبا بالهجرة غير الشرعية وفتح الحدود أمام المهاجرين لغزو القارة العجوز.

وأشار المكتب إلى أن الحكومة تعتزم توظيف 400 حارس حدود إضافي لمنطقة إيفروس في شمال شرق اليونان، وهي ستقوم بتدعيم سياج حدودي قائم بطول عشرة كيلومترات.

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وكان أُعلن عن مشروع إقامة حاجز حدودي بطول 26 كيلومترا في منطقة إيفروس بعدما تزايدت محاولات عبور المهاجرين في فبراير/شباط ومارس/آذار، إثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الأبواب أمام توجّه المهاجرين الموجودين على الأراضي التركية إلى أوروبا.

وشهدت المنطقة صدامات استمرّت أياما، عمد خلالها مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم عبور الحدود، إلى رشق عناصر شرطة مكافحة الشغب اليونانيين بالحجارة، ما استدعى رد هؤلاء بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقالت أثينا إن الشرطة التركية حاولت مساعدة المهاجرين بتزويدهم بأدوات لقطع الأسلاك وإطلاق الغاز المسيل للدموع على قوات حرس الحدود اليونانية.

وتبدو خطة اليونان إقامة حاجز حدودي عائم بطول 2,7 كيلومتر في بحر إيجه، مستبعدة.

وفي أغسطس/آب أوردت صحيفة "كاثيميريني" اليومية أن خفر السواحل غير متحمّسين لاستخدام هذه الخطة لمنع وصل قوارب المهاجرين.

ويبدو هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 500 ألف يورو مرجّحا للاستخدام في تدريبات لمكافحة التلوث