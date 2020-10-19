داود أوغلو يسخر من تصريحات أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب أحمد داود أوغلو رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، عن انتقاده لوصف الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات المبكرة بأنها "من أعمال الدول القبلية".



جاء انتقاد داود أوغلو في تصريحات صحفية أدلى بها من العاصمة أنقرة، وتابع قائلًا: "هو يشبه (في إشارة لأردوغان) شخصًا لم يقم بإدارة تركيا، ويشبه شخصًا بات يفقد الذاكرة، وينسى ما قام به في السابق".

وتابع قائلا "هذا فقد للذاكرة، وليس شيئًا آخرًا، لكن رجال الدولة إذا فقدوا ذاكرتهم يفقدون كذلك بصيرتهم وقدراتهم على اتخاذ القرارات".

وبحسب موقع العين الإخبارية، زاد داود أوغلو متسائلا "ألم تكن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2018، كان من المفترض أن تجرى عام 2019؟ فلما تم تبكيرها إذًا عن موعدها إن كانت الانتخابات المبكرة كما تقولون؟"

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وأردف المعارض التركي قائلا "في مارس/آذار الماضي، قال أردوغان وحليفه دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، أن مجرد الحديث عن الانتخابات المبكرة خيانة للوطن! إذن لو كان الأمر كذلك فأنتم خنتم الأمة لما أجريتم الانتخابات المبكرة عام 2018".

وأشار على سبيل السخرية إلى أن "أردوغان خلال الفترة الأخيرة بات يعيش اليوم بيومه، حتى أنه بات ينسى بالليل ما قاله بالصباح".

وشدد على أنه "إذا كان النظام الحاكم عاجزًا عن تلبية احتياجات شعبه، ويرى كل فكر سياسي آخر مختلف عنه، خيانة، وإذا استمر ضعفه الشديد في مسألة الحريات وحقوق الإنسان الأساسية، وإذا عجز عن اتخاذ أي مواقف حيال الفساد والمحظورات والفقر المتفشي، فإن فكرة الانتخابات المبكرة ستبقى مطروحة على الأجندة التركية كل يوم".

وزاد قائلا "إذا كانوا يرغبون في عدم طرح فكرة الانتخابات المبكرة فعليهم أن يديروا البلاد بشكل صحيح".

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها الخميس إنهم "يدعون إلى انتخابات مبكرة، ما الانتخابات المبكرة؟ في أي دولة متقدمة من العالم أجريت الانتخابات خارج الوقت المحدد؟"