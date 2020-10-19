شكرا لقرائتكم استطلاع.. اشتداد المنافسة بين ترمب وبايدن بالولايات المتأرجحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر استطلاع للرأي أجرته YouGov / CBS News، يوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي للرئاسة جو بايدن متعادلان في ولاية أريزونا، بينما يتقدم نائب الرئيس السابق في ولاية ويسكونسن.

وتساءل استطلاع أريزونا، الذي تم إجراؤه في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر وشمل 1064 ناخبًا مسجلاً: "إذا كانت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 تُجرى اليوم بين جو بايدن، الديمقراطي، ودونالد ترمب، الجمهوري، لمن ستصوت؟"

واختار 49% من الناخبين المحتملين بايدن، واختار 45% ترمب، وقال 3% "شخصًا آخر"، وقال 3% إنهم غير متأكدين.

وأظهر الاستطلاع أن تقدم بايدن يقع فقط ضمن هامش الخطأ +/- 4.1% في الاستطلاع، مما يشير إلى وجود تعادل إحصائي. وتضيق الفجوة بين المرشحين إلى 3% فقط بين الناخبين المحتملين، بما في ذلك الأصغر حجماً، مع حصول بايدن على 50% مقابل 47% لترمب.

تعبيرية

وعندما يتعلق الأمر بتفشي فيروس كورونا، يعتقد 50% من الناخبين المحتملين في أريزونا أن بايدن سيتعامل مع تفشي المرض بشكل أفضل، مقارنة بنسبة 39% ممن اختاروا ترمب.

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ويقود ترمب بين ناخبي أريزونا في قضايا الاقتصاد والمحكمة العليا والرعاية الصحية كعوامل "كبيرة" في التصويت للرئيس، بينما اختار ناخبو أريزونا بايدن بأغلبية لقيادة الاستجابة لفيروس كورونا والرعاية الصحية والعلاقات العرقية.

كما حلل استطلاع YouGov / CBS News حالة السباق الرئاسي في ساحة المعركة ويسكونسن، حيث يقود بايدن ترمب بنسبة 50% مقابل 45% للرئيس. وفي هذا الاستطلاع، تقدم بايدن خارج هامش الخطأ +/- 3.5%:

وارتفع متوسط حجم التقدم لبايدن وفقا RealClearPolitics (RCP) بنسبة 3.9% في أريزونا و 6.1% في ويسكونسن.

وفي عام 2016، توقعت RCP فوز ترمب بولاية أريزونا بنسبة 4%. وبالفعل فاز ترمب بالولاية بنسبة 3.5%. ومع ذلك، توقع متوسط RCP النهائي أيضًا أن تتفوق هيلاري كلينتون على ترمب في ولاية ويسكونسن بنسبة 6.5%، لكن ترمب قلب التوقعات وفاز بنسبة 0.7%.

وما زال العديد من الاستطلاعات الأخيرة، وخاصة تلك التي تحلل السباق الرئاسي في ولايات حزام الصدأ الحاسمة تظهر بايدن يتمتع بتقدم قوي على الرئيس. ومع ذلك، كما أوضح موقع "بريتبارت نيوز" Breitbart News، فإن متوسط استطلاعات الرأي النهائية لـ RCP لويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا رجحت فوز كلينتون بتلك الولايات بنسبة 6.5% و 3.6% و 2.1% على التوالي. ومع ذلك، حقق ترمب فوزًا في كل تلك الولايات.