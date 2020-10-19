بيانات: الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.9 بالمئة خلال الربع الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ): أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 4.9 بالمئة خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واكتسب الاقتصاد زخما بعد نموه بنسبة 3.2 بالمئة خلال الربع الثاني وذلك بعد انخفاض تاريخي بنسبة 6.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام بسبب تفشي فيروس كورونا. وذكر مكتب الاحصاء الوطني الصيني أنه إجمالا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، فإن الاقتصاد نما بنسبة 0.7 بالمئة.

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