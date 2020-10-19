حدث ليلاً| 127 إصابة بكورونا والتعليم تعلق على احتمال غلق المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

11 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98247 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

طارق شوقي: جاهزون لكل السيناريوهات وقرار الغلق خاص باللجنة العليا لإدارة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر لديها الآن رفاهية الطلاب إلى المدارس خلال عدد من الأيام وذلك نتيجة انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الري: نريد اتفاقا عادلا وشاملا لملف سد النهضة الإثيوبي

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية قومية لمواجهة الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"يبدو أن نهائي إفريقيا سيكون مصريًا".. أديب مشيدًا بفوز الزمالك على الرجاء

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بفوز الزمالك على مضيفه الرجاء المغربي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف.

للتفاصيل.. اضغط هنا

النيابة تحقق في اتهام سائق "توك توك" بهتك عرض طفلة بأطفيح

تجري نيابة الصف، تحقيقاتها في اتهام سائق "توك توك" بهتك عرض طفلة عقب التحرش بها في أطفيح.

للتفاصيل.. اضغط هنا

Advertisements

عضو بالشيوخ: لم يمل علينا اختيار الرئيس والوكيلين

قال طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن تجربة رئيس الوفد في مجلس النواب عبر 5 سنوات، تؤكد كفاءته وقدرته في وكالة مجلس الشيوخ.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إيطاليا تشدد قيود فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات

شددت إيطاليا من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين، مع ارتفاع معدل الإصابات في البلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا عربياً: انخفاض منحنى الإصابات والوفيات.. و6 دول بلا حالات جديدة

سجّل منحنى إصابات ووفيات فيروس كورونا المٌستجد "كوفيد-19" انخفاضاً لافتاً في الدول العربية، ليوم أمس الأحد، حيث أصاب الوباء 14 ألفاً و152 حالة جديدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب يحصل على إذن لبناء ملعب جولف آخر في اسكتلندا

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إذن لبناء ملعب جولف آخر في اسكتلندا، بعد أن أصدرت السلطات هناك يوم الأحد قرارا في صالحه على الرغم من المعارضة المحلية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد رفع حظر التسلح.. طهران تعد بأن تكون لاعبًا جيدا بسوق بيع السلاح

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، يوم الأحد، إن الأجواء باتت مهيأة أمام طهران لبيع وشراء السلاح، معلنا أن طهران لديها خطط لاستيراد وتصدير السلاح.

للتفاصيل.. اضغط هنا