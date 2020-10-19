حالة الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في نيوزيلندا يحتمل أن تكون مرتبطة بسفينة

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون - (د ب أ):

قال مسؤولو الصحة في نيوزيلندا اليوم الإثنين، إن الرجل الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا في البلاد يرجح أنه أصيب خلال عمله على متن سفينة وصلت من أستراليا.

وقال آشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في البلاد إن الحالة، التي أُعلن عنها يوم الأحد، كان يعتقد في البداية أنها الحالة الأولى لانتقال العدوى من المجتمع منذ ثلاثة أسابيع، لكن يبدو الآن أنه من المحتمل أن تكون حالة من خارج الحدود.

أوضح بلومفيلد أن اختبار الجينوم أظهر أن العدوى كانت لسلالة من فيروس كورونا لم يتم اكتشافها في نيوزيلندا من قبل.

يشار إلى أن الرجل المريض هو فني إلكترونيات بحرية عمل مؤخرًا على متن سفينة سافرت إلى نيوزيلندا قادمة من أستراليا.

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وكان المصاب يرتدي ملابس واقية أثناء عمله في سوفرانا سوفيلا، التي كانت في طريق العودة إلى بريسبان بحلول اليوم الاثنين.

وعادة ما تسافر السفينة حول المحيط الهادئ. وقال بلومفيلد إن طاقما جديدا قدم جواً من الفلبين للانضمام إلى الطاقم في أوكلاند.

وتخضع سفينة أخرى مقرها نيوزيلندا كان الرجل يعمل عليها للتحقيق أيضا ، على الرغم من أن بلومفيلد قال إنه من غير المرجح أن تكون مصدر العدوى.

وترسو السفينة كين ري في البحر قبالة ساحل نابير وسيتم اختبار جميع أفراد الطاقم على متنها حيث أنهم كانوا على اتصال وثيق بالرجل.

ولم تسجل نيوزيلندا يوم الاثنين أي حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، في الوقت الذي لا يزال بها حاليا 37 حالة نشطة.