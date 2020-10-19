كوريا الجنوبية تسجل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الاخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25 الفا و 275 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الـ 76 إصابة الجديدة، جاءت 50 إصابة محلية و26 إصابة وافدة من الخارج، وفقا للمراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وخرج 56 متعافيا إضافيا من المستشفيات بعد التعافي الكامل من الإصابة بكوفيد-19، ليصل مجموع المتعافين في البلاد إلى 23 الفا و 368 حالة، فيما لم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات الإجمالي عند 444.