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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا.. إسرائيل تطلب فتح سفارة في العاصمة البحرينية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قدم وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، اليوم "الأحد"، طلبا رسمياً إلى نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، من أجل فتح سفارة لإسرائيل في المنامة، استكمالاً لمعاهدة السلام وقعها البلدان في سبتمبر الماضي، وفقا للبيان.
ويأتي طلب الخارجية الإسرائيلية، فيما قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن المنامة وقعت، "الأحد"، اتفاقا بشأن إقامة العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل. بحسب سكاي نيوز عربية.
ووقعت البحرين وإسرائيل، سبع مذكرات تفاهم في عدد من مجالات التعاون بين البحرين وإسرائيل، من بينها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
وقال وزير وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، إن توقيع مذكرات التفاهم بين إسرائيل والبحرين خطوة مهمة من أجل استقرار الشرق الأوسط.
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