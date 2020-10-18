شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من هي الدكتور حنان الأحمدي مساعد رئيس مجلس الشورى بالسعودية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاحد، أمراً ملكياً قضت إحدى نصوصه على تعيين الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.



والدكتورة حنان الأحمدي هي أكاديمية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، عينت مساعدا لرئيس مجلس الشورى ومن أوائل النساء الذين تم تعيينهن في مجلس الشورى السعودي بأمر ملكي في 2 ديسمبر 2013م.

وقد عملت قبل ذلك عضوا في الهيئة الأكاديمية في معهد الإدارة العامة وتدرجت في المواقع الإدارية في المعهد منسقة لقطاع الإدارة الصحية، ومديرة لإدارة البرامج، ومنسقة لبرامج تنمية القيادات العليا، وتوجت حياتها المهنية في المعهد كمديرة عامة للفرع النسوي (2009-2013). لها مشاركات بارزة في عدد من الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الفكرية، فهي عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي منذ 2013، وعضو مجلس أمناء جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز عام 2018، وهي عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر منذ 2010، وكانت عضوا في مجلس الجمعية السعودية للإدارة. قدمت العديد من البرامج التدريبية في مجال تنمية المهارات الإدارية والقيادية، وشاركت في التدريس في عدد من الجامعات السعودية منها جامعة الملك سعود و جامعة الأمير سلطان.

وحنان هي ابنة الناشر والأديب السعودي عبد الرحيم الأحمدي، نشأت في محافظة الجموم الواقعة في وادي فاطمة قرب مكة المكرمة حيث قضت جزء من طفولتها المبكرة في هذه المنطقة التي تتميز بطبيعتها وثقافتها وتاريخها، ثم انتقلت مع اسرتها إلى الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى والعريقة بتاريخها وحضارتها، حيث درست فيها المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إلى أن التحقت بجامعة الملك سعود في الرياض.

حازت الدكتورة حنان الأحمدي على بكالوريوس علوم إدارية من قسم الاقتصاد من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود. وأنهت دراستها للدكتوراه في الإدارة الصحية بتفوق من كلية الدراسات العليا في الصحة العامة جامعة بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تم ترشيحها لعضوية جمعية دلتا أوميغا للخريجين المتميزين في مجال الصحة العامة، كما حصلت على درجة الماجستير في الإدارة الصحية (Masters of Health Administration) من كلية الدراسات العليا في الصحة العامة والطب الاستوائي من جامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية.

لدى الدكتورة حنان الأحمدي مسيرة حافلة بالإنجازات فقد شغلت عدة مناصب خلال مسيرتها المهنية داخل عدد من القطاعات الهامة بالمملكة ونذكر منها.

مسيرة الدكتورة حنان الأحمدي المهنية

1-شغلت منصب منسقة الإدارة الصحية بالفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة، وذلك في الفترة من عام 1425هـ ، وحتى عام 1429هـ.

2-كما شغلت منصب منسقة البرامج العليا بالفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة، وذلك في الفترة من عام 1429 وحتى عام 1430هـ.

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3-وفي الفترة من عام 1430- 1434 هـ شغلت الدكتورة حنان منصب مدير عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة.

4-وفي عام 1434هـ تم تعيننها عضواً بمجلس الشورى السعودي.

كما قامت الدكتورة حنان الأحمدي بنشر عدد من الأبحاث الخاصة بها في مجال الإدارة الصحية باللغة العربية والإنجليزية وفي عدد من الدوريات والمجلات العلمية داخل المملكة وخارجها.

وقد شاركت الدكتورة حنان أيضاً في عدد من الحلقات التطبيقية والبرامج التدريبية والدورات داخل وخارج المملكة.

كما التحقت الدكتورة حنان الأحمدي بعضوية عدد من المجالس واللجان نذكر منها:

– عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.

– عضو مؤسس لمنتدى الغد في عام 2009م.

– عضو مؤسس للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر.

– عضو هيئة تحرير دورية الإدارة العامة في الفترة من 2009-2012م.

– عضو اللجنة العلمية لجائزة الكتاب التابعة لوزارة الثقافة منذ عام 2011م وحتى الآن.

– عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الثقافة والإعلام 2012م.

– عضو مجلس الأمناء في منتدى الرياض الإقتصادي 2013م.

وتلعب الدكتورة حنان دوراً هامأ من خلال المناصب التي تقلدتها، كما تمثل نموذجاً فعال للعنصر النسائي داخل مجلس الشورى، الأمر الذي جعلها تأتي في المركز الثامن على رأس قائمة أقوى 30 إمرأة وأكثرهم تأثيراً في المجتمع السعودي وفقاً للتقرير الذي أصدرته اريبيان بيزنس وذلك في عام 2014م