شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. السعودية .. صدور أوامر ملكية بتعيين مستشار في الديوان الملكي ورئيساً للمحكمة العليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمراً ملكياً قضى بتعيين الشيخ/ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.



كما أصدر أمراً أخر قضى بتعيين الشيخ/ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير

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