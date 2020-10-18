شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أمر ملكي سعودي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمراً ملكياً بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء وتكليف مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، برئاستها .

كما تضمن الأمر الملكي تعيين الأسماء التالية أعضاء في الهيئة : 2-الشيخ/ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان. 3-الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان. 4- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 5- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي. 6- الشيخ/ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع. 7- الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد. 8- الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى. Advertisements 9- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق. 10- الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري. 11- الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية. 12- الشيخ/ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب. 13- الشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ. 14- الشيخ الدكتور/ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد. 15- الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين. 16- الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد. 17- الشيخ الدكتور/ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي. 18- الشيخ الدكتور/ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان. 19- الشيخ الدكتور/ غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي. 20- الشيخ الدكتور/ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير. 21- الشيخ الدكتور/ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.

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