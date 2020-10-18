ماذا قالت أمريكا عن اتفاقيات التعاون بين البحرين وإسرائيل؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، الأحد، إن توقيع اتفاقيات التعاون بين البحرين وإسرائيل إنجاز تاريخي وكبير.
وأوضح مونشن، خلال زيارته للمنامة، أن مذكرات التفاهم بين البحرين وإسرائيل ليست إلا البداية وهي خطوة مهمة للاستقرار بالمنطقة.
ووقع الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه مستشار الأمن القومي مئير بن شبات مع البحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وحطّت الطائرة الإسرائيلية في المنامة برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وبرفقة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.
من جانبه قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، أن توقيع مذكرات تفاهم مع إسرائيل يسهّم في ترسيخ أسس السلام بالمنطقة.
وأضاف الزياني على حسابه الرسمي على "تويتر": "توقيع مذكرات تفاهم مع إسرائيل بعدد من المجالات اليوم يؤسس لتعاون ثنائي مثمر".
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