شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: ما حدث اليوم هو عرس ديمقراطى حقيقى ومشروع وطنى عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن ما حدث اليوم بمجلس الشيوخ أن التهنئة الحقيقية بمجلس الشيوخ لابد أن تكون للشعب المصرى بالكامل لأن المجلس يمثل كل طوائف الشعب وهذا المشهد له دلالة على أن القيادة السياسية، أصرت على أن تجرى انتخابات مجلس النواب فى ظل أزمة كورونا، وهو ما يدل على ان الرئيس السيسى رجل أمين وصادق، وهدفه إنجاح المشروع الوطنى الذى يهتم به دائما، مشيرًا إلى أن ماحدث اليوم هو عرس ديمقراطي حقيقي ومشروع وطني عظيم.

وتابع ابوشقة خلال مداخله هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة TENالذى يقدمه الإعلامي نشأت الديهي:"التنوع فى السياسي في مجلس الشيوخ دليل على أننا لانخاف من الرأى والرأى الأخر وهدفنا الدفاع عن الدولة المصرية.. ونشكر الرئيس على التنوع فى الاختيار".

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من جانب اخر كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قد قال إن تشكيل مجلس الشيوخ بهذه الكوكبة من القامات الكبرى بكافة المجالات الحزبية والفكرية والاقتصادية والسياسية والفنية والثقافية والتى تجمع كافة الآراء، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تأسيس دولة مدنية عصرية حديثة، نفعل فيها المادة 5 من الدستور بأن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية، والتداول السلمة للسلطة.

وأضاف أبو شقة، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب فوزه بمنصب وكيل مجلس الشيوخ، أن إصرار القيادة السياسية على الانتهاء من الاستحقاق الدستورى وانتخابات مجلسى النواب والشيوخ برغم ما فى العالم من قلاقل يؤكد على بناء المشروع الوطنى لبناء دولة ديمقراطية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسى والأمنى، وكذلك تمثيل كافة القوى السياسية فى المجلس له دلالة بأن مصر لا يوجد بها انفراد برأى، وأن الجميع ممثل ولا إقصاء لأحد.