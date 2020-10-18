شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض بعد جلسة الشيوخ: اختيارى كرمز للتمريض تكريم للعاملين فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب التمريض، إن اختياري كرمز للتمريض هو تقديم وتكريم لكل التمريض، وهو ما يوضح أن مصر تتغير بالفعل، كما شعرنا بالعدالة الاجتماعية أن يكون هناك تمثيل للكثير من الفئات داخل المجالس النيابية.

وتابعت كوثر، خلال حوار لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن تعيينات الرئيس في مجلس الشيوخ جاءت انتصار للمرأة المصرية، قائلة: "تلقيت اتصالات كثيرة من الأصدقاء والزملاء في العمل وهم فرحين بالتعيين والتمثيل للفئة في المجلس".

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رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، اليوم الأحد، مع الدعوة إلى جلسة لاحقة يوم 29 نوفمبر 2020.

وشهدت الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم والتى ترأسها أكبر الأعضاء سنا اللواء جلال هريدى، وعاونه أصغر الاعضاء سنا، انتخاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ والذى ألقى كلمه بهذه المناسبة.

وبعد تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئاسة المجلس، أجريت انتخاب وكيلى المجلس والتى أسفرت عن فوز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائبة فيبى فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهورى.