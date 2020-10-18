شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: قطر تصرف فلوس كثيرة على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى له عضوا بمجلس الشيوخ مسئولية وتشريف.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان موجوعًا بأشياء كثيرة، مشيرًا إلى أن المسئول كان يعتقد أنه وحده الذي يجب أن يفكر.

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وأوضح الكاتب الصحفى إبراهيم حجازى، أن قطر تصرف فلوس كثيرة على الإرهاب، لافتا إلى أن ثلاثة أرباعها مخصصة للإضرار بمصر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك حقوقًا متبادلة بينه وبين الشعب، ولكل منهم حق على الآخر، موضحا أن الشعب المصرى عبقرى وملهوش كتالوج، وقلب الإخوان على داعميهم مثل كلينتون وغيرها فى يوم واحد.