دوري أبطال إفريقيا.. تشكيلة الرجاء في مباراة الزمالك المصري

عمد مدرب الرجاء جمال السلامي الی اشراك اللاعب عبد الإله مدكور أساسيا في المباراة، التي تجمعها مساء اليوم الاحد بالزمالك المصري، نتيجة الغيابات التي يعانيها الفريق.
وسيدخل الرجاء مباراة الزمالك بتشكيلة تضم كل من “الزنيتي – مدكور – فابريس نغاه – بانون – الحداد – العرجون – نجوما- متولي – الحافيظي – رحيمي – مالانجو”.
وتنتظر الجماهير المغربية مباراة الرجاء والزمالك، التي ستنطلق هذا المساء في حدود الساعة التامنة على أرضية مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء برسم ذهاب نصف نهاىْي دوري أبطال إفريقيا، حيث كل الأمال على الفريق الأخضر من أجل تحقيق انتصار تفاديا لسيناريو مباراة الوداد، الذي انهزم بميدانه أمام الأهلي المصري أمس السبت بهدفين دون رد.
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