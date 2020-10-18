في كل 100 ألف نسمة 478 مغربي مصاب بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2721 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2591 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المؤكدة بالمملكة إلى 173 ألف و632 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 143 ألف و972 حالة، بنسبة تعاف تناهز 82،9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2928 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1.7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1221)، والرباط-سلا-القنيطرة (408)، وسوس-ماسة (207)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (185)، والشرق (148).

كما تم تسجيل 135 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و131 بجهة درعة-تافيلالت، و129 بجهة مراكش-آسفي، و72 بجهة فاس-مكناس، إلى جانب تسجيل 63 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و17 حالة بجهة كلميم-واد نون، و5 حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب.

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وبخصوص حالات الوفاة، فقد أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و6 حالات بكل من جهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة وجهة مراكش-آسفي وجهة فاس-مكناس، و3 حالات بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة سوس-ماسة، وحالتان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وحالة وفاة واحدة بكل من جهة درعة-تافيلالت والعيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 478 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 7،5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 19 ألف و972 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و866 ألف و549 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 26 ألف و732 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 32 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 534 حالة، 58 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب”كوفيد-19″ فقد بلغ 26،3 في المائة.