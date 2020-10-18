برمج الناخب الوطني برنار سيموندي، خلال الفترة المتراوحة ما بين 18 و27 أكتوبر الجاري، بمركب محمد السادس لكرة القدم، بالمعمورة، تجمعا إعداديا للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، تحسبا لمشاركته في الاستحقاقات المقبلة.

وخضعت العناصر الوطنية المنادى عليها لهذا التجمع الإعدادي للاختبارات الطبية وإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفق البروتوكول الصحي المعتمد من طرف السلطات المختصة.

لاٸحة المنتخب الوطني:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معسكر اعدادي لمنتخب أقل من 20 سنة بالمعمورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.