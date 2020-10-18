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إجراءات صارمة لمكافحة الموجة الثانية لكورونا في سويسرا

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كشفت سويسرا اليوم الأحد عن إجراءات أشد صرامة لمكافحة موجة ثانية من فيروس تشمل استخدام الكمامات على مستوى البلاد وحظر التجمعات الكبيرة في الأماكن العامة.

وأعلنت الحكومة بعد اجتماع طارئ حظر التجمعات التي تزيد على 15 فردا في الأماكن العامة اعتبارا من الاثنين واستخدام الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة.

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وقالت الحكومة إنه تقرر تطبيق الأمر بوضع الكمامات في وسائل النقل العام على محطات القطارات ومحطات الحافلات والمطارات بدلا من مزيج من الإجراءات في المناطق السويسرية المختلفة.

وناشدت الحكومة السكان أداء أعمالهم من المنزل كلما كان ذلك ممكنا.

ويوم الجمعة سجلت سويسرا التي يسكنها 8.6 مليون نسمة أعلى عدد يومي من الإصابات منذ بدء أزمة كوفيد-19 وبلغ 3105 حالات. وحتى الآن أصيب بالمرض في سويسرا 74422 وتوفي 1823.

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