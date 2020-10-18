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53 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن عدد إصابات الإجمالي في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و81489 حالة بعد زيادة 53157 إصابة على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 218511 بعد أن أودى المرض بحياة 593 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء أمس، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.

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