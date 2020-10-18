شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 جنديًا في هجوم لتنظيم داعش في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

لقي 14 جنديًا نيجيريًا مصرعهم في هجوم استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد.

وأوضحت مصادر إعلامية في نيجيريا أن "مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا هاجموا قاعدة جاكانا باستعمال رشاشات وقذائف مما قاد إلى معارك عنيفة".

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وأكدت المصادر مقتل 14 جنديًا خلال المعركة واختفاء عدد من الجنود، إضافة إلى الاستيلاء على أربع شاحنات عسكرية خلال الهجوم.

ووقع الهجوم بمنطقة جاكانا على بعد 25 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو التي تشكل نقطة تمركز وجود جماعة بوكوحرام.

وسبق لهذه القرية والقاعدة العسكرية الموجودة فيها أن تعرضتا لسلسلة هجمات نفذتها جماعة بوكوحرام الناشطة بمنطقة بحيرة تشاد.