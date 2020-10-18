الارشيف / اخبار العالم

مقتل 14 جنديًا في هجوم لتنظيم داعش في نيجيريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 جنديًا في هجوم لتنظيم داعش في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

لقي 14 جنديًا نيجيريًا مصرعهم في هجوم استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد.

وأوضحت مصادر إعلامية في نيجيريا أن "مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا هاجموا قاعدة جاكانا باستعمال رشاشات وقذائف مما قاد إلى معارك عنيفة".

Advertisements

وأكدت المصادر مقتل 14 جنديًا خلال المعركة واختفاء عدد من الجنود، إضافة إلى الاستيلاء على أربع شاحنات عسكرية خلال الهجوم.

ووقع الهجوم بمنطقة جاكانا على بعد 25 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو التي تشكل نقطة تمركز وجود جماعة بوكوحرام.

وسبق لهذه القرية والقاعدة العسكرية الموجودة فيها أن تعرضتا لسلسلة هجمات نفذتها جماعة بوكوحرام الناشطة بمنطقة بحيرة تشاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 14 جنديًا في هجوم لتنظيم داعش في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا