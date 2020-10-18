"فرار" تركي من نقطة حاصرها الجيش السوري

بدأت القوات التركية، الأحد، في الانسحاب من نقطة المراقبة "التاسعة" في مدينة مورك بمحافظة حماة شمال غربي سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد أن عناصر النقطة التركية المحاصرة بدأوا بتفكيك المعدات اللوجستية داخل النقطة، بالإضافة إلى تفكيك أبراج المراقبة، في محاولة "فرار" سريعة من الحصار.

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يذكر أن النقطة التركية التاسعة المتواجدة في مورك كانت محاصرة من جانب قوات الجيش السوري، التي نجحت أغسطس/ آب 2019، في تطهير مدينة مورك من مسلحي "جبهة النصرة" وحلفائه، ما أسفر تلقائيا عن محاصرة نقطة المراقبة التركية في المدينة.

وتقع مدينة مورك على الطريق الدولي (حماة - حلب/ M5)، وإلى الشمال من مدينة حماة بنحو 30 كيلومترا ومثلها إلى الجنوب من مدينة معرة النعمان التي حررها الجيش السوري في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

وتحتل تركيا مناطق في شمال سوريا وتدعم فصائل متطرفة وتسهل انتقال قيادات إرهابية من وإلى سوريا.