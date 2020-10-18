نتنياهو: نرحب بتوقيع الاتفاقيات مع البحرين وهي خطوات عملاقة تدفع السلام قدما المزيد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن إجراء اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشين.



وقال مكتب نتنياهو، في بيان تلقته "الخليج 365"إنه :" تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع وزير الخارجية البحريني ووزير الخزانة الأمريكي قبيل التوقيع في المنامة على 7 مذكرات تفاهم بين إسرائيل والبحرين".

وأضاف: " رحب نتنياهو بذلك وقال إن توقيع مذكرات التفاهم خطوات عملاقة تدفع السلام قدما".

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "كما رحب بالرحلة الجوية الأولى التي أقلعت من إسرائيل وهبطت اليوم في البحرين وقال إنها تشكل امتدادا للاختراق قدما نحو السلام".

وفي وقت سابق الأحد قال نتنياهو إن توقيع إسرائيل والبحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين "مؤثر جدا".

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وكان وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، أكد الأحد، أن توقيع مذكرات تفاهم مع إسرائيل يسهّم في ترسيخ أسس السلام بالمنطقة.



وأضاف الزياني، أنه: "توقيع مذكرات تفاهم مع إسرائيل بعدد من المجالات اليوم يؤسس لتعاون ثنائي مثمر."

أما مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، فأكد من جانبه، أن توقيع اتفاقيات مع البحرين هو خطوة أولى لتوطيد العلاقات بين البلدين.

وقال ، عقب توقيع مذكرات تفاهم بين البحرين وإسرائيل في المنامة، إن "سنعمل معا على تعزيز العلاقات مع البحرين من أجل السلام والأمن والاستقرار والازدهار".

وحطّت طائرة "العال" الإسرائيلية في المنامة برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وبرفقة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.

ووقع الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه مستشار الأمن القومي مئير بن شبات مع البحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.