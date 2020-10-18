مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: ما حدث اليوم من توقيع اتفاقيات مع البحرين هو الخطوة الأولى لتوطيد العلاقات بين البلدين المزيد

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، الأحد، أن توقيع اتفاقيات مع البحرين هو خطوة أولى لتوطيد العلاقات بين البلدين.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، عقب توقيع مذكرات تفاهم بين البحرين وإسرائيل في المنامة، إن "سنعمل معا على تعزيز العلاقات مع البحرين من أجل السلام والأمن والاستقرار والازدهار".

وعن زيارة الوفد الإسرائيلي - الأمريكي إلى البحرين، قال بن شبات إن نجاح هذه الزيارة سينعكس بالإيجاب على مستقبل العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل، من حيث استمرار التنسيق المشترك بينهما والمساهمة في تعزيز عملية السلام في المنطقة.

وحطّت الطائرة الإسرائيلية في المنامة، الأحد، برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وبرفقة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.



Advertisements

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع إسرائيل والبحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين بأنه "مؤثر جدا".

وقال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "هذا هو تقدم ملموس ونحن ندفع اتفاقيات السلام هذه مع البحرين والإمارات قدما. هذا هو سلام حقيقي".

وأضاف: "ستعمل البعثات الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين".

ووقع الوفد الإسرائيلي مع البحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.